Сомнения в неподлинности исчезают: Минюст США расследует "утечку" секретных документов

Не утихают разговоры о том, что, вероятно, произошла утечка данных американской разведки. Расследовать это дело взялись, в частности, в Министерстве юстиции США.

В пятницу, 7 апреля, издание The New York Times отметило, что якобы произошла утечка секретной информации, которой владели США. В материале отмечено, что касаются данные не только контрнаступления ВСУ, но и ситуации на Ближнем Востоке и даже в Китае. В то же время, Минюст страны начал расследование по этому факту.

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Нужно разбираться

Важно отметить, что некоторые американские чиновники не исключают, что эти "секретные документы" могут быть подлинными, ведь они выглядят как таковые.

Мы связались с Министерством обороны по этому поводу и начали расследование,

– написали в CNN со ссылкой на представителя Минюста.

Кроме того, там подчеркнули, что американские чиновники крайне серьезно относятся к утечке информации. Потому и проводят расследование и работают над тем, чтобы понять, как эти, вероятно, секретные данные попали в сеть и кто за этим стоит.

Документы, похоже, были размещены в Интернете в течение последних нескольких недель. Они, очевидно, содержат секретную информацию на разные темы: от операций наемников "Вагнера" в Африке и путей предоставления Израилем летальной помощи Украине до разведывательных данных о связях ОАЭ с Россией и беспокойства Южной Кореи о предоставлении боеприпасов США для использования в Украине,

– говорится в публикации.

Реакция Украины: ОП и ГУР

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверен, что это работа российских спецслужб. Кроме того, по его мнению, немало информации из этих "секретных бумаг" – откровенная ложь.

Кроме того, спикер ГУР Андрей Юсов отмечал, что, таким образом, очевидно, Кремль намерен сорвать контрнаступление ВСУ и поставки вооружения от западных партнеров.

Также в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского говорилось о том, что была собрана Ставка Верховного Главнокомандующего, на которой этот вопрос был поднят.

Расследование по этому же делу начало также именно Министерство обороны США (Пентагон).