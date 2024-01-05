Утилизируют ли США ракеты ATACMS, которые могли бы передать Украине: Пентагон опроверг заявления СМИ

В СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты якобы утилизируют сотни ракет ATACMS, у которых истекает срок годности. Впоследствии в Пентагоне отреагировали на публикацию.

Поскольку Украина начинает новый год изнурительной войны, появляются предположения о предстоящих поставках американских ATACMS. Издание Newsweek 2 января опубликовало статью о том, что США якобы утилизируют сотни ракет ATACMS, которые могли бы переправить в Украину.

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Важность передачи Украине ракет ATACMS

Дэниел Райс, являвшийся специальным советником главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, заявил, что сотни ракет ATACMS M39 и M39A1 планируется уничтожить за "значительные" расходы американских налогоплательщиков. Райс отметил, что эти ракеты являются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием".

По его словам, вместо утилизации ракеты могут быть отправлены в Украину. Он отметил, что их можно использовать "очень эффективно" против сил России.

В издании сообщают, что речь идет о ракетах, срок годности которых истек. Однако эксрадник Залужного утверждает, что они работают и могут быть отправлены в Украину.

Эти ракеты М39 придают дальности, точности и убийственности, которых Украина не имеет без этого вклада,

– сказал он.

Пригодны ли ракеты к использованию

Многое зависит от того, насколько давно истек срок годности оружия. Об этом изданию Newsweek рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

Он отметил, что ракета может быть пригодной к использованию даже спустя годы после того, как он уплывет. По его словам, не отправлять ATACMS на основе срока годности – это политическое решение, а не вопрос безопасности.

Прояснить этот вопрос взялся и научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований, специализирующийся на обороне Ближнего Востока и военном анализе, Фабиан Гинц. Он согласился с тем, что срок годности не всегда точный показатель того, работает ли ракета.

Гинц объяснил изданию, что основной частью является поддержка двигателя твердотопливной ракеты в хорошем состоянии. По его словам, все зависит от качества производства и условий хранения ракет.

Из ATACMS, использующего одноступенчатый твердотопливный двигатель, требуется определенный контроль качества, но срок годности "может быть выше, чем объявлено",

– сказал Гинц.

Бывший советник Залужного Райс отметил, что США все еще используют MGM-140 ATACMS большего радиуса действия, но есть "десятки тысяч" устаревших ракет разных типов, которые Украина могла бы выпустить из HIMARS и ожидающих уничтожения.

Эти ракеты – инструмент для подрыва войск окупантов

По данным СМИ, в течение десятилетий после их появления было изготовлено около 1650 ракет Block I – типа, поставляемого в наше государство. В середине октября новостное агентство сообщило, что менее 1114 боеголовок M39 и M39A1 все еще есть на складах Соединенных Штатов, многие из них использовались в операциях США или были модифицированы.

Райс отметил, что, имея достаточное количество M39, Украина могла бы воспрепятствовать поставкам из временно оккупированного Крыма российским силам на юге Украины.

Он заявил, что украинские M39 ATACMS с линии фронта на юге и востоке страны могут добраться до Азовского моря и ключевых объектов на оккупированной Россией территории.

Годжес добавил, что больше ATACMS даст Украине инструменты для подрыва российских войск на каждой квадратной мили Украины. По его словам, веских причин не предоставлять оружие нет.

Как в Украине комментируют эту ситуацию

Украина впервые применила свои ракеты ATACMS при ударах по военным базам захватчиков в городах Бердянск и Луганск в середине октября 2023 года. Ракетами M39 ATACMS было уничтожено много вертолетов государства-агрессорки. По словам Зеленского, ракеты "зарекомендовали себя".

По словам эксперта Defence Express Ивана Киричевского, у ракет ATACMS нормативный срок службы составляет всего 10 лет, а их производство было завершено еще в 1997 году.

Он сказал, что информация о том, что США будет утилизировать ATACMS "выглядит странно". Киричевский отметил, что у США есть другая программа – по переоборудованию кассетных ракет версии M39 на M57 с унитарной боеголовкой от Томагавка весом 227 килограммов.

Но, с другой стороны, дыма без огня не бывает и, возможно, это просто часть внутренней дискуссии по поводу того, что американские военные на самом деле ищут любой возможный повод, чтобы нам эти ATACMS не давать. …Нельзя исключать, что они их хотят просто порезать на иглы,

- сказал Киричевский.

Он также выразил мнение, что проблема заключается в том, что американские военные "любой ценой не хотят отдавать нам ATACMS". Киричевский предположил, что это связано с тем, что часть ATACMS может оказаться действительно непригодной для использования, а остальные ракеты американские военные планируют модернизировать.

Реакция Пентагона на публикацию

Представитель Министерства обороны США Пэт Райдер 4 января опроверг информацию издания Newsweek о том, что США собираются уничтожить списанные комплексы ATACMS. Он четко подчеркнул, что такие сообщения ложны.

Я видел эти сообщения в СМИ. Мы ознакомились с ними, и это неправда. Эти сообщения ложны,

– ответил Пэт Райдер журналистке Голоса Америки Карли Бабб.

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