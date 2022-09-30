Утром оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья: есть пострадавшие
30 сентября 2022 , 08:19Читати новину українською
Источник:Александр Старух
Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, отметив, что удар произошел по окраине областного центра.
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Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие,
– говорится в сообщении.
На месте работают соответствующие службы.