Утром оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья: есть пострадавшие

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, отметив, что удар произошел по окраине областного центра.

Внимание Путин подписал преступные указы, ВСУ уничтожают оккупантов на Юге: основное за 219 день войны

Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие,

– говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы.