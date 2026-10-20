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24 Канал Новости Украины Утром Россия вероломно нанесла удар по пригороду Днепра: под ударом оказались склады, есть раненые
20 октября, 09:29
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Обновлено - 09:46, 20 октября

Утром Россия вероломно нанесла удар по пригороду Днепра: под ударом оказались склады, есть раненые

Даниил Жоров

Россия атаковала пригород Днепра ударными беспилотниками. Страна-агрессорка нанесла удар по гражданской инфраструктуре.

Известно о раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа

Какие последствия обстрела? 

Во вторник, 20 октября, Россия атаковала пригород Днепра. Враг бил по складам. 

К сожалению, есть 3 пострадавших. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами, он находится в тяжелом состоянии.

Где сейчас угроза: смотрите карту 

Также в ночь на 20 октября Россия ударила по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевщины. В результате вражеских обстрелов  есть погибшие и пострадавшие.

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