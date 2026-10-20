20 октября, 09:29
Обновлено - 09:46, 20 октября
Утром Россия вероломно нанесла удар по пригороду Днепра: под ударом оказались склады, есть раненые
Россия атаковала пригород Днепра ударными беспилотниками. Страна-агрессорка нанесла удар по гражданской инфраструктуре.
Известно о раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Какие последствия обстрела?
Во вторник, 20 октября, Россия атаковала пригород Днепра. Враг бил по складам.
К сожалению, есть 3 пострадавших. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами, он находится в тяжелом состоянии.
Где сейчас угроза: смотрите карту
Также в ночь на 20 октября Россия ударила по производственно-складскому зданию в Обуховском районе Киевщины. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и пострадавшие.