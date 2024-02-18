Утром сбили еще один вражеский Су-34, ночью – 12 "Шахедов": Олещук рассказал о меткой работе ВСУ

Украинские защитники утром 18 февраля сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это уже четвертый самолет, который ликвидировали ВСУ в течение последних двух дней.

О новых потерях врага сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Он поблагодарил украинских защитников за меткую работу.

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У россиян снова "потерь нет"

Олещук сообщил, что 18 февраля около 6 утра сбили российский Су-34.

Бодрого утра, Украина! У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!

– сообщил Олещук.

Сбили российский самолет воины воздушного командования "Восток".

ПВО сбила почти все "Шахеды"

Кроме того, в ночь на 18 февраля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего было зафиксировано пуски 14 ударных дронов.

Украинские защитники дали мощный отпор врагу и сбили 12 ударных беспилотников. Силы и средства ПВО работали в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

Враг ночью также атаковал ракетами. В частности, Россия осуществила пуски:

6 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из оккупированной части Донецкой области),

3 крылатых ракет Х-22 (район пусков – Воронежская область),

управляемой авиационной ракеты Х-59 (пуск состоялся в пределах оккупированной Запорожской области).

Силам и средствам ПВО удалось сбить авиационную ракету Х-59.



ВСУ сбили самолет, "Шахеды" и авиационную ракету / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Олещук поблагодарил защитников за успешную боевую работу.

Россия потеряла сразу 3 самолета на Востоке

Оккупанты 17 февраля также понесли потери в авиации. Николай Олещук сообщил, что утром 17 февраля украинские защитники сбили сразу 3 самолета:

два истребителя-бомбардировщика Су-34,

один истребитель Су-35.

Их удалось сбить на Востоке. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что приземлить вражеские самолеты удалось, когда они пытались нанести авиаудары по позициям украинских защитников.

Россияне сразу начали распространять вбросы в духе "потерь нет", однако Олещук потроллил оккупантов и напомнил им о существовании спутниковой поисково-спасательной системы – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). В частности, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов в случае аварий. Соответствующие сигналы утром 17 февраля были зафиксированы и на Востоке.