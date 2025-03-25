25 марта, 14:16
Утром в час пик: россияне планировали взорвать своего агента возле ТЦК в Кривом Роге
Враг снова пытался втемную взорвать своего агента, на этот раз в Кривом Роге. Россияне следили за мужчиной, который приехал в город, чтобы оставить взрывчатку. СБУ разоблачила злоумышленника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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