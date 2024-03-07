Утром россияне снова атаковали Одесскую область ракетой: есть ли разрушения и пострадавшие

Утром 7 марта российские военные в очередной раз атаковали Одесчину. Оккупанты нанесли удар ракетой Х-31П.

Так, агрессор атаковал с самолетов тактической авиации с Черного моря. Оккупанты направили на Одесскую область ракету Х-31П.

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Что известно об утренней атаке на Одесскую область

Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано,

– заявили в Силах обороны Юга.

Украинские военные отметили, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Силы обороны призвали быть внимательными и сознательными. При предупреждении об опасности переходите в укрытие.

что тревогу в Одесской области объявляли в 08:23. Воздушные силы предупредили, что в направлении Затоки направляется ракета.

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