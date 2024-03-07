Утром россияне снова атаковали Одесскую область ракетой: есть ли разрушения и пострадавшие
Источник:Силы обороны Юга
Утром 7 марта российские военные в очередной раз атаковали Одесчину. Оккупанты нанесли удар ракетой Х-31П.
Так, агрессор атаковал с самолетов тактической авиации с Черного моря. Оккупанты направили на Одесскую область ракету Х-31П.
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Что известно об утренней атаке на Одесскую область
Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано,
– заявили в Силах обороны Юга.
Украинские военные отметили, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.
Силы обороны призвали быть внимательными и сознательными. При предупреждении об опасности переходите в укрытие.Заметим, что тревогу в Одесской области объявляли в 08:23. Воздушные силы предупредили, что в направлении Затоки направляется ракета.
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Оккупанты атаковали Одессу во время визита Зеленского
- Около 11 часов утра 6 марта оккупанты в очередной раз атаковали Одессу. Россияне ударили баллистикой по портовой инфраструктуре.
- Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, есть 5 погибших. Количество раненых уточняют.
- Бойцы Путина атаковали город во время визита Владимира Зеленского и греческой делегации во главе с премьером.
- Президент отметил, и так понятно, с кем мы имеем дело. Подчеркнул, что россиянам все равно куда бить.
- "Вот, что мы видим. Это показывает, что нам нужно защищаться", – отметил глава государства.
- Зеленский в очередной раз напомнил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны, чтобы обеспечить защиту неба, ведь оккупанты обстреливают и гражданских, и военных, и могут целиться в международных гостей.
- Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что взрыв прогремел близко от него. Подчеркнул: "Мы не успели уйти в укрытие".
- В Силах обороны Юга прокомментировали атаку агрессора. Руководитель пресс-центра констатировала, что Россия не осуществила ничего удивительного и нового для себя. Как и подобает стране-террористке, продолжает атаковать припортовую инфраструктуру.
- "Это никоим образом не связано с конкретным визитом", – подчеркнула Наталья Гуменюк.