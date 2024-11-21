Утром враг массированно атаковал Днепропетровскую область: в Днепре пожары и повреждено предприятие
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказался Днепр и регион.
Россия 21 марта ударила по Днепру и повредила предприятие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
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В городе произошло два пожара
В Днепропетровской ОГА рассказали, что с раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информацию о последствиях уточняют.
На сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара,
– говорится в сообщении.
Говорится о последствиях взрывов, которые прозвучали примерно 0 6 утра.
Кроме этого, ночью российская армия била по Никопольщине – райцентру, Покровской и Червоногригорьевской общинах. Применяли артиллерию и РСЗО "Град". К счастью, обошлось без пострадавших.
Утром Россия также поднимала Ту-95 и снова запустила ракеты по Днепру. Там прогремела серия взрывов. пока последствия этого неизвестны.