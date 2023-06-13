Утром враг повторно атаковал Украину: долетела только одна ракета

13 июня 2023, 09:30
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Воздушные силы ВСУ

Утром 13 июня российские захватчики снова пытались атаковать Украину. Однако наши силы ПВО уничтожили вражеские цели.

Как оказалось, долетела только одна российская ракета. В результате ее ликвидировали наши защитники.

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Что известно об утренней атаке Украины

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, к утру 13 июня оккупанты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95МС.

По предварительным данным, на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, которая успешно уничтожена украинским ПВО.

Ночной удар по Украине

Ночью враг нанес удар со стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления.

Выпущено 15 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех БПЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

К сожалению, в городе Кривой Рог – попадание ракет в жилищный сектор, в частности пятиэтажное здание.

Россия снова атаковала Украину 13 июня: что известно

  • В Днепропетровской ОВА сообщили, что зафиксирован удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПВК "Восток", но есть и прилеты. Повреждены гражданские объекты. К сожалению, повреждена пятиэтажка. Предварительно погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.
  • В Кривом Роге также повреждено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Кроме того, повреждения есть в спасательном подразделении. Всюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются.
  • Из-за попадания в пятиэтажку в Кривом Роге 4 человека погибли, 23 – ранены, сообщили в МВД. Еще 8 человек ранены из-за попадания в другие гражданские и хозяйственные помещения.
  • Впоследствии стало известно, что количество жертв в Кривом Роге выросло до 6.
  • По информации КГВА, враг применил крылатые ракеты Х-101/555, однако все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы уничтожены. Информации о жертвах или разрушениях не было.

Автор: Софія Ковнір