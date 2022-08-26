Реальность может быть скромнее, чем запланировал путин, – эксперт об “увеличении” армии россии

российский диктатор владимир путин подписал указ об увеличении численности российской армии. Он хочет расширить штат вооруженных сил почти до 2 миллионов 40 тысяч человек.

Согласно этому указу, россияне планируют увеличить численность военных на 137 тысяч. Однако сделать это, вероятно, будет совсем не просто. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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У россиян будут проблемы с выполнением плана

Он отметил, что объявить мобилизацию официально путин не может, а под "соусом" увеличения численности вооруженных сил, можно набрать еще какое-то количество "пушечного мяса", которым являются российские солдаты.

Попович напомнил, что недавно оккупанты пытались сформировать 3-й армейский корпус в Мулино Нижегородской области. Сначала они планировали набрать около 80 тысяч человек, впоследствии снизили эту цифру до более реальной – 15 тысяч. В конце концов, им удалось "наскрести" 10 тысяч человек, которые уже отправляются в Украину.

"Это пример того, каким образом они будут собирать 137 тысяч военнослужащих. Если есть проблемы с собранием 10 – 15 тысяч, то что будет с таким количеством? А 137 тысяч – это численность достаточно мощной европейской армии, вооруженные силы определенных стран имеют такую численность в целом ", – говорит военный обозреватель.

У оккупантов серьезная нехватка офицеров

Кроме того, у оккупантов есть явные проблемы с офицерами. Их очень не хватает, в том числе и в танковых подразделениях. Это связано с тем, что часть военных из командного состава врага была "выбита" в Украине. Следовательно, российскими бойцами, в том числе и потенциально привлеченными к вооруженным силам, просто некому будет командовать.

Потому я предполагаю, что будут большие проблемы с мобилизацией такого ресурса. Реальность может быть более скромной, чем запланировал президент россии,

– считает Попович.

На это указывает и то, как враг формирует корпуса так называемой "народной милиции" незаконных квазиреспублик на оккупированных территориях Донбасса. Там также производят мобилизацию и также не хватает офицеров.

"Происходит следующее: офицеров нет, и на их должности идут сержанты. На должности сержантов идут вчерашние мобилизованные. На должности вчерашних мобилизованных идут те, кого мобилизовали сегодня", – пояснил обозреватель.

Если россияне в тех же условиях решат увеличить численность своей армии, они могут столкнуться с такой же проблемой, но уже в масштабах вооруженных сил россии.

– заметил он.

россия затягивает войну, чтобы подготовить резервы

Попович подчеркнул, что заявленное расширение армии произойдет не сразу. С указом президента-террориста россияне начали подготовку, но последствий следует ожидать весной следующего года. Это говорит о том, что оккупанты готовятся к продолжению войны и таким образом собирают резерв, который будет назначен воевать с Украиной.

Пауза в войне, которой сейчас так добиваются россияне, говоря о прекращении огня, переговоров и перемирий, нужна им именно для того, чтобы подготовить эти резервы. По мнению обозревателя, это очень опасно.

Если они как-то его подготовят, то уже весной у них будет новый инструмент для того, чтобы начинать новое наступление, но уже с более выгодной территории.

– объяснил он.

То есть, если захватчики сохранят свой актуальный статус-кво, они потенциально смогут наступать уже из Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Поэтому ситуация с затягиванием конфликта выгодна для оккупантов и достаточно опасна для нас.

Денис Попович прокомментировал планы оккупантов по расширению армии россии: смотрите видео



Напомним, военный ВСУ и нардеп Роман Костенко также рассказывал о серьезных кадровых проблемах в российской армии. Он пояснил, что на момент полномасштабного вторжения россии 24 февраля большинство их офицеров уже были в армии, то есть сейчас оккупанты фактически не имеют возможности кого-то призывать.