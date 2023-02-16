В ОПУ прокомментировали массовое стягивание российской авиации к границам Украины

Россияне за год полномасштабного вторжения используют только стратегическую и тактическую авиацию. Ни ею, ни чем-то другим украинцев, у которых сформировалась стойкая позиция, уже не испугать.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина очень хорошо знает цену своей свободы.

Смотрите также Россия готовится к плану "Б" относительно Украины, его в Кремль принес Медведчук, – Данилов

Есть ли угроза для Украины

Михаил Подоляк отметил, что, во-первых, пока не наблюдается существенного увеличения количества авиационной техники, которое принципиально повлияло бы на ход войны.

Вторая составляющая, безусловно, мы не можем анализировать людей с иррациональным мышлением. Россия не проводит аналитику войны,

– подчеркнул он.

По его мнению, в Украине несколько иначе выглядит система не противоракетной, а именно противовоздушной обороны: она более медленная, но более эффективная.

"Мне кажется странным, что после того, как мы практически закрываем небо: NASAMS, IRIS-T, Patriot, которые будут в ближайшее время, использовать тактическую авиацию", – отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что враг практически всегда использует исключительно стратегическую авиацию для террора украинцев со своей территории и тактическую из Беларуси. Впрочем, противник может что-то попытаться сделать новое.

Чего все же ждать от России

Советник главы офиса президента прокомментировал, что это принципиально не будет менять диспозиции сторон в этой войне.

Они могут увеличить интенсивность обстрелов, подтянув еще какой-то ряд артиллерии, но опять же это не очень принципиально,

– добавил он.

По мнению Подоляка, вероятно, на определенном направлении может на тысячу обстрелов увеличится интенсивность действий врага.

"Ну, увеличат количество поднимающихся в воздух самолетов – уничтожим все!" – убежден он.

По его словам, конечно, за каждую уничтоженную цель мы платим жизнью украинцев, впрочем, другого пути, как беспощадно ликвидировать противника – нет.

Несокрушимость украинского народа

Михаил Подоляк добавил, что Украина обязательно исчезнет, если мы не выиграем эту войну.

Нет никаких линий разграничения больше, потому что это будет означать медленную смерть Украины,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, наличие серой зоны будет провоцировать Россию на теракты. Это приведет к тому, что украинцы устанут жить в ожидании следующего этапа войны.

"И Украины как таковой не будет не через три дня, а через три года", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, противостояние украинского народа свидетельствует о том, что все люди, желающие быть в Украине, действительно искренне ее любят и понимают, за что мы стоим.

Все это тяжело и страшно, но надо дойти до конца,

– добавил советник главы ОП.

Михаил Подоляк убежден, что вопрос, хотим ли мы иметь свободную и независимую Украину для него, как и для всего народа, уже давно закрыт.

Обратите внимание! Премьера интервью с Михаилом Подоляком смотрите на нашем ютуб-канале в 16:00

Актуально об угрозе из Беларуси