Увеличиваются риски ракетных ударов с Черного моря, – Братчук

Риски ракетных ударов российских оккупантов из Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".

Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук . Согласно сообщениям украинских военных, сейчас их уже 3.

Тема В Черном море увеличилось количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары по Украине

По словам Братчука, по мере увеличения количества этих российских кораблей-носителей растет и угроза.

Увеличиваются риски ракетных ударов с акватории Черного моря,

– отметил спикер ОВА.

Как рассказал Братчук, в целом ситуация на Одесщине контролируемая и спокойная. Наибольшей угрозой, как это было раньше, остаются именно ракетные атаки со стороны российских захватчиков.

"Мы говорим в первую очередь об использовании россиянами стратегической авиации, о тех ракетах советского образца, которые они швыряют на Одесщину и не только в наш регион", - добавил спикер ОВА.

Ситуация в Черном море: последние новости

По данным Оперативного командования "Юг", в Черном море 1 июня возросло количество судов , которые могут угрожать ракетными обстрелами. В то же время, десантных судов не зафиксировали.

Сергей Братчук рассказал, что россияне не только блокируют Черное море для судоходства, но и пройдут его акваторию. Однако украинским ВМС удалось обезвредить вражескую мину. Наши защитники взорвали ее в море.

Российские войска активизируются вокруг Змеиного . Они размещают на острове зенитные ракетно-пушечные комплексы. Вероятно, таким образом оккупанты хотят обстреливать побережье Одесщины и защитить свои корабли от поражения ВСУ.

Россияне задержали в Черном море 2 турецкие рыбацкие лодки, на котором находились 12 человек. Они конфисковали рыбу и при этом оштрафовали рыбаков на 30 тысяч долларов.

Россия продолжает пренебрегать нормами международного Морского права. Корабельные группировки страны-агрессорки не прекращают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий.

В Черном и Азовском морях массово погибает фауна . Это происходит из-за российского вторжения.

Братчук рассказал о ситуации в Одесской области: смотрите видео