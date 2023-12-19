Уверен, что США нас не предадут, – Зеленский

Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопросы, касающиеся помощи от западных партнеров. В частности, от США. Он убежден, что Соединенные Штаты не изменят Украине.

Глава государства ответил на вопрос о сокращении военной помощи для Украины. Он отметил, что уверен в том, что США не покинут нашу страну в противостоянии российской агрессии, передает 24 канал.

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США не изменят Украине

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.

Что касается финансовой помощи, работаем очень сильно над этим, я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью,

​​​ – сказал он.

Главу государства также спросили, когда следует ожидать выделения финансовой помощи для Украины. Он заявил, что "очень скоро".

Владимир Зеленский констатировал, что помощь от США очень мощная цифра, над которой работает Украина. И наши американские партнеры должны знать, что наше государство ожидает этой помощи. В США знают детали и то, для чего нам нужны средства и как они повлияют на ход войны.

Главу государства также спросили о вероятном приходе к власти в США Дональда Трампа. Владимир Зеленский отметил, что он другой человек. И что не уверен, что по отношению к Украине политика изменится. В то же время, нужно трезво смотреть на это, ведь любой лидер имеет влияние на свою страну. В частности, после того, как его избрали.