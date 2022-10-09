Освобождено 1170 квадратных километров в Херсонской области, – Гуменюк

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать оккупированные россиянами территорий Херсонщины. На сегодняшний день освобождены 1170 квадратных километров.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Внимание Россияне на Херсонщине делают вид, что не убегают, а "собираются на Николаев", – ОК "Юг"

По состоянию на сегодняшний день с начала активных действий высвобождено более 1170 километров на Херсонском направлении. Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по стабилизационным мерам, поскольку населенные пункты в которые мы заходим, имеют немало сюрпризов, которые по себе оставили оккупанты,

– отметила Наталья Гуменюк.

Почему не стоит спешить возвращаться в освобожденные поселки

По словам Натальи Гуменюк, несмотря на деоккупацию, возвращаться в поселки пока рано. Потому что враг при побеге заминирует здания, дороги и поля, на которых потом будут проводиться сельскохозяйственные работы.

Она вспомнила подрыв на мине во время сельскохозяйственных работ в селе Великая Костромка.

Надо быть осмотрительными и не торопиться возвращаться на освободившиеся территории. Дать возможность специалистам провести стабилизационные мероприятия, чтобы возвращение было безопасным,

– подчеркнула спикер.

Наступление ВСУ на Юге: главное

Только с начала октября украинские военные освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Недавно украинские военные вошли в Михайловку на Херсонщине, а также в село Шевченковка – там уже развевается украинский флаг.

На Правобережье у оккупантов постепенно разрушается фронт. Если все пойдет так и дальше, то они получат масштабное поражение.

К теме – оккупанты в Херсоне обречены: смотреть видео