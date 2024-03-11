Вероятность высока, – в ВМС прокомментировали возможные увольнения руководства флота России
В командовании российским флотом могли произойти кадровые перестановки. Так, появилась информация, что главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов якобы ушел в отставку.
Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что Украина пока не готова подтвердить эту информацию. Однако ночью 5 марта Россия потеряла патрульный корабль "Сергей Котов", что вполне могло повлечь кадровые перестановки в командовании флотом.
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Что указывает на кадровые изменения во флоте России
Сейчас активность российских оккупантов в море сведена к нулю. Враг фактически шестые сутки не выходит в Черное море. По мнению представителя ВМС, вероятнее всего, это связано именно с потерей очередного патрульного корабля, ведь врагу надо теперь сделать анализ.
Это уже стало практикой, когда захватчики делают тактическую паузу после существенной потери и разрабатывает алгоритм следующих действий в Черном море.
"Официально мы пока подтвердить это (смену командования российским флотом – 24 Канал) не готовы. Однако обычно после подобных кейсов происходят подобные изменения. Поэтому в целом такая вероятность достаточно высока", – отметил Плетенчук.
Что известно о возможной смене руководства флота России
- О возможных кадровых изменениях в руководстве флота страны-агрессора сообщили российские СМИ 10 марта. Там отмечали, что слухи о возможной замене ходили уже давно, а после увольнения с должности командующего Черноморского флота Виктора Соколова – активизировались.
- Однако официально кадровую перестановку в составе руководства российского флота пока не подтверждали. На сайте минобороны России Николай Евменов пока значится главнокомандующим.
- Те же российские СМИ сообщали, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего флота назначили адмирала Александра Моисеева. Ранее он занимал должность командующего Северного флота России.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала также предположил, что именно недавнее уничтожение "Сергея Котова" могло стать причиной увольнения Евменова.