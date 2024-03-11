Вероятность высока, – в ВМС прокомментировали возможные увольнения руководства флота России

В командовании российским флотом могли произойти кадровые перестановки. Так, появилась информация, что главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов якобы ушел в отставку.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что Украина пока не готова подтвердить эту информацию. Однако ночью 5 марта Россия потеряла патрульный корабль "Сергей Котов", что вполне могло повлечь кадровые перестановки в командовании флотом.

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Что указывает на кадровые изменения во флоте России

Сейчас активность российских оккупантов в море сведена к нулю. Враг фактически шестые сутки не выходит в Черное море. По мнению представителя ВМС, вероятнее всего, это связано именно с потерей очередного патрульного корабля, ведь врагу надо теперь сделать анализ.

Это уже стало практикой, когда захватчики делают тактическую паузу после существенной потери и разрабатывает алгоритм следующих действий в Черном море.

"Официально мы пока подтвердить это (смену командования российским флотом – 24 Канал) не готовы. Однако обычно после подобных кейсов происходят подобные изменения. Поэтому в целом такая вероятность достаточно высока", – отметил Плетенчук.

Что известно о возможной смене руководства флота России