Уволили ли Олещука из-за потери F-16: Умеров расставил точки над "і"

Министр обороны Украины Рустем Умеров отрицает, что увольнение командующего Воздушных сил Николая Олещука было связано с катастрофой истребителя F-16.

Владимир Зеленский 30 августа решил уволить с должности генерала Николая Олещука. Тогда президент не сказал, связано ли его решение уволить Олещука с катастрофой F-16, но отметил, что нужно проводить усиление на командном уровне.

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С чем связано увольнение Олещука

В интервью CNN Умеров заявил, что катастрофа F-16 и увольнение Олещука являются отдельными вопросами, которые на этом этапе не следует связывать.

Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса… На данном этапе я бы их не связывал,

– сказал министр обороны.

Умеров назвал гибель пилота "досадной" и заявил, что Украина расследует эту катастрофу.

Мы анализируем произошедшее. Мы также открыли этот файл для наших партнеров, поэтому они также анализируют это и расследуют вместе с нами,

– объяснил он.

К слову, ранее Олещук заявил, что Алексей Месь, пилотировавший F-16, был одним из лучших украинских лётчиков-истребителей. Он пояснил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для медиа.