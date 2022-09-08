Украинские военные в Донецкой области освободили Озерное

Наши защитники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Они полностью очистили от русских войск село Озерное.

Хорошую новость озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его выступление на брифинге 8 сентября.

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Какие подразделения освободили Озерное

Это село расположено на Славянском направлении. Там ведут наступательные действия подразделения 103-й отдельной бригады Сил терробороны вместе с подразделениями 15-го полка Национальной гвардии Украины,

продвинулись в глубину до 3 километров и освободили населенный пункт Озерное,

– резюмировал бригадный генерал Алексей Громов.

Он добавил, что также есть определенные успехи на Краматорском направлении. Там подразделения ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись на глубину до 2 км.

Следует заметить, что продолжаются и ожесточенные бои за каждый метр нашей земли по другим направлениям. В частности, в Харьковской области украинские военные после успешного прорыва стремятся взять Шевченково и продолжить наступление на Купянск.

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