Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это решение давно назревало. Возможно, президенту Зеленского стоило его принять даже раньше.

Повлияет ли отставка Ермака на переговоры?

Как отметил Рейтерович, Зеленский отметил, что к Украине не должно быть вопросов. И таким образом хотят все это решить. Также есть вопрос относительно того, что будет дальше с Офисом Президента.

Одно дело, если проведут действительно серьезную работу. Там появятся новые люди, а мы вернемся к реальной парламентско-президентской республике с учетом особенностей правового режима военного положения и того, что президент является также верховным главнокомандующим. Но сильный парламент и Кабмин, который подконтролен парламенту – это то, что нам нужно,

– сказал Рейтерович.

Есть и другой момент. Пока непонятно, именно будет ли заниматься Ермак. Он может формально уйти с должности, но в конце концов сохранить свое влияние.

Обратите внимание! По данным СМИ, Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и зятем Трампа.

Кроме того, были вопросы относительно того, как это повлияет на переговоры. Но фактически тут ничего не изменится.

Как это повлияет на переговоры? Да никак. Партнеры указывали на специфику взаимоотношений с Ермаком, которая им, мягко говоря, не сильно нравилась. Возможно, сейчас вся эта история будет убрана и коммуникация улучшится,

– заметил Рейтерович.

Отставка Ермака: кратко