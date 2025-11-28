Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що це рішення давно назрівало. Можливо, президенту Зеленського варто було його ухвалити навіть раніше.

Чи вплине відставка Єрмака на перемовини?

Як наголосив Рейтерович, Зеленський наголосив, що до України не має бути питань. І у такий спосіб хочуть все це вирішити. Також є питання щодо того, що буде далі з Офісом Президента.

Одна справа, якщо проведуть дійсно серйозну роботу. Там з'являться нові люди, а ми повернемося до реальної парламентсько-президентської республіки з урахуванням особливостей правового режиму воєнного стану і того, що президент є також верховним головнокомандувачем. Але сильний парламент та Кабмін, який підконтрольний парламенту – це те, що нам потрібне,

– сказав Рейтерович.

Є й інший момент. Поки незрозуміло, чи саме буде займатися Єрмак. Він може формально піти з посади, але зрештою зберегти свій вплив.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Єрмак подав у відставку за день до зустрічі із Віткоффом і зятем Трампа.

Крім того, були питання щодо того, як це вплине на перемовини. Але фактично тут нічого не зміниться.

Як це вплине на перемовини? Та ніяк. Партнери вказували на специфіку взаємовідносин з Єрмаком, яка їм, м'яко кажучи, не сильно подобалася. Можливо, зараз вся ця історія буде прибрана і комунікація покращиться,

– зауважив Рейтерович.

