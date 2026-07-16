Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Как Песков прокомментировал увольнение Федорова?

По словам Пескова, в Кремле отслеживают все решения украинских властей, особенно в условиях полномасштабной войны. В то же время он заявил, что смена главы оборонного ведомства якобы не повлияет на ход боевых действий.

Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях длительной СВО. Но, в значительной степени, не имеет никакого значения, кто является министром обороны,

– заявил Дмитрий Песков.

В Кремле также использовали тему отставки Федорова для очередных заявлений о возможном завершении войны. Песков заявил, что Киев якобы должен принять "ответственное решение", которое, по его словам, могло бы открыть путь к мирному урегулированию.

При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно шаги Россия ожидает от Украины. Москва и раньше делала подобные заявления, однако неоднократно выдвигала условия, которые Украина и ее международные партнеры называли неприемлемыми.

Напомним, увольнение Михаила Федорова стало одним из самых обсуждаемых кадровых решений последнего времени и вызвало значительный общественный резонанс. Он возглавил Министерство обороны всего несколько месяцев назад, однако за это время успел инициировать ряд изменений, связанных с цифровизацией оборонной сферы, развитием военных технологий, обновлением управленческих процессов и борьбой с устаревшими подходами в системе.

По данным источников, вокруг деятельности Федорова возникли разногласия с частью военного руководства, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Среди возможных причин напряженности называли разные взгляды на темпы реформирования армии, взаимодействие между Министерством обороны и Генеральным штабом, а также подходы к управлению военными процессами.

Сам Федоров после беседы с президентом Владимиром Зеленским заявил, что встреча прошла спокойно, однако конкретных причин увольнения ему не назвали. По его словам, речь шла лишь о недовольстве со стороны военного руководства, хотя лично никаких претензий к нему никто не высказывал.

После объявления об отставке министра в Украине прошли акции протеста. В Киеве и других городах люди выходили на митинги, призывая не останавливать начатые им реформы и выступая в поддержку Федорова.