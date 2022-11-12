Публичное признание трудностей: оккупанты начали готовить выход из Херсона еще в конце октября

В пятницу, 11 ноября, украинские военные начали стремительно продвигаться в Херсон. Российские оккупанты под давлением ВСУ вынужденно отступили из Херсона.

Минобороны Британии о подготовке отступления россиян из Херсона

Отступление происходило несколько дней после того, как Сергей Шойгу объявил о выводе российской армии из Херсона. В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к этому россияне начали готовиться раньше 11 ноября.

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Отмечается, что 11 ноября 2022 г. Минобороны России заявило о завершении их выведения из Херсона. Скорее всего, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр.

Завершение отзыва произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода начался еще 22 октября, когда установленные Россией лица в Херсоне призвали гражданских покинуть город,

– заявили в ведомстве.

Также добавили, что существует реалистичная вероятность того, что российская военная техника и военные в гражданской одежде были эвакуированы вместе с заявленными 80 000 эвакуированных лиц в последние недели.

Уход из Херсона является публичным признанием трудностей

Херсон был единственной областной столицей, захваченной российскими войсками с февраля, поэтому отступление наносит значительный репутационный ущерб России.

Уход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские силы на западном берегу Днепра.

– заявили в Минобороны Британии.

В то же время в ведомстве подчеркнули, по всей вероятности, Украина вернула себе значительные территории Херсонской области на западном берегу реки Днепр, и теперь ее силы в основном контролируют сам Херсон.

Кроме того, есть предположение, что Россия по-прежнему пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу.

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