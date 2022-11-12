Публичное признание трудностей: оккупанты начали готовить выход из Херсона еще в конце октября
Источник:Минобороны Великобритании
В пятницу, 11 ноября, украинские военные начали стремительно продвигаться в Херсон. Российские оккупанты под давлением ВСУ вынужденно отступили из Херсона.
Минобороны Британии о подготовке отступления россиян из Херсона
Отступление происходило несколько дней после того, как Сергей Шойгу объявил о выводе российской армии из Херсона. В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к этому россияне начали готовиться раньше 11 ноября.
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Отмечается, что 11 ноября 2022 г. Минобороны России заявило о завершении их выведения из Херсона. Скорее всего, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр.
Завершение отзыва произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода начался еще 22 октября, когда установленные Россией лица в Херсоне призвали гражданских покинуть город,
– заявили в ведомстве.
Также добавили, что существует реалистичная вероятность того, что российская военная техника и военные в гражданской одежде были эвакуированы вместе с заявленными 80 000 эвакуированных лиц в последние недели.
Уход из Херсона является публичным признанием трудностей
Херсон был единственной областной столицей, захваченной российскими войсками с февраля, поэтому отступление наносит значительный репутационный ущерб России.
Уход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские силы на западном берегу Днепра.
– заявили в Минобороны Британии.
В то же время в ведомстве подчеркнули, по всей вероятности, Украина вернула себе значительные территории Херсонской области на западном берегу реки Днепр, и теперь ее силы в основном контролируют сам Херсон.
Кроме того, есть предположение, что Россия по-прежнему пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу.
Освобождение Херсона: главное
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.
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