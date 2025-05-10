Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья: какие есть основания и что нужно для этого
- Военнослужащие могут уволиться по состоянию здоровья на основании заключения ВВК о непригодности или временной непригодности к службе.
- Для увольнения необходимо подать рапорт и соответствующее заключение ВВК, а для военных с инвалидностью также документы, подтверждающие инвалидность.
Во время войны многие военнослужащие сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому, согласно законодательству, они могут получить увольнение по состоянию здоровья. Для этого существуют четко определенные основания и требования к документам.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение "Юридической сотни" в Facebook.
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Что нужно для увольнения из армии по состоянию здоровья
Во время войны многие военнослужащие сталкиваются с ухудшением здоровья, что создает потребность в увольнении со службы. Законодательство предусматривает такую возможность, однако для этого необходимо иметь определенные основания и правильно оформленные документы.
Увольнение возможно при наличии заключения ВВК о непригодности к военной службе.
На таком основании могут быть уволены:
- офицеры, призванные по специальному призыву;
- мобилизованные военные;
- военные-контрактники.
Для увольнения необходимо подать рапорт и заключение ВВК о непригодности.
Также можно уволиться на основе заключения ВВК о временной непригодности с назначением повторного осмотра через 6 – 12 месяцев. Таким образом могут уволиться военные, которые были мобилизованы, или проходят службу по контракту. Для увольнения нужен рапорт и соответствующее заключение ВВК.
Отдельно предусмотрено увольнение для военнослужащих с инвалидностью, которые проходят службу по контракту или были мобилизованы. Для этого необходимо подать рапорт и предоставить один из документов, подтверждающий инвалидность:
- копия акта осмотра МСЭК или решение ЭКОПФО;
- или копия удостоверения лица с инвалидностью;
- или копия пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;
- или копия справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.