Как уволиться из рядов ВСУ по состоянию здоровья: какие есть основания и что нужно для этого

Во время войны многие военнослужащие сталкиваются с проблемами со здоровьем, поэтому, согласно законодательству, они могут получить увольнение по состоянию здоровья. Для этого существуют четко определенные основания и требования к документам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение "Юридической сотни" в Facebook.

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Что нужно для увольнения из армии по состоянию здоровья

Во время войны многие военнослужащие сталкиваются с ухудшением здоровья, что создает потребность в увольнении со службы. Законодательство предусматривает такую возможность, однако для этого необходимо иметь определенные основания и правильно оформленные документы.

Увольнение возможно при наличии заключения ВВК о непригодности к военной службе.

На таком основании могут быть уволены:

офицеры, призванные по специальному призыву;

мобилизованные военные;

военные-контрактники.

Для увольнения необходимо подать рапорт и заключение ВВК о непригодности.

Также можно уволиться на основе заключения ВВК о временной непригодности с назначением повторного осмотра через 6 – 12 месяцев. Таким образом могут уволиться военные, которые были мобилизованы, или проходят службу по контракту. Для увольнения нужен рапорт и соответствующее заключение ВВК.

Отдельно предусмотрено увольнение для военнослужащих с инвалидностью, которые проходят службу по контракту или были мобилизованы. Для этого необходимо подать рапорт и предоставить один из документов, подтверждающий инвалидность: