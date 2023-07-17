Путин кинул Эрдогана, – Давыдюк назвал истинную причину возвращения командиров "Азова"

Владимир Путин не выполнил свои обязательства перед президентом Реджепом Эрдоганом. Это спровоцировало противостояние России и Турции.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Противостояние распространилось на ряд направлений, где Россия и Турция ранее сотрудничали.

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Конфликт начался из-за того, что Путин обещал Эрдогану во время его избирательной кампании и при посредничестве президента Турции в переговорах отдать ЗАЭС МАГАТЭ.

В гонке на пост главы государства это давало бы Эрдогану несколько дополнительных процентов поддержки, чтобы он мог победить в первом туре выборов, но Путин его кинул,

– объяснил политолог.

Именно поэтому Реджеп Эрдоган публично поддержал вступление Украины в НАТО и отпустил командиров "Азова" домой.

Зерновое соглашение

Также в рамках противостояния России и Турции президент Реджеп Эрдоган заявил, что Путин поддержит продление "зернового соглашения". Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление турецкого главы.

"Это также демонстрация противостояния двух стран, причем на закрытых встречах турки нам сообщили, что даже если Путин не даст добро на продление соглашения – они готовы выводить свои военные корабли и прикрывать наши торговые суда, чтобы обеспечить транспортировку зерна по Черному морю", – отметил политический эксперт.

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