Объяснять россиянам потерю Крыма будут уже совсем другие люди, без Путина, – Пионтковский

Пропагандисты готовят россиян к контрнаступлению украинских сил. Так Владимир Соловьев печально отметил, что Украина серьезно вооружается и от этого ему "тревожно". Когда ВСУ будут освобождать Крым, он наверное скажет, что Россия победила – так же как было при освобождении Харьковщины и Херсонщины.

Однако российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что вряд ли российским пропагандистам удастся продать россиянам деоккупацию Крыма как победу. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Путин допустил ряд серьезных ошибок

Когда шло контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, первые несколько дней російские пропагандисты жаловались, что "все очень плохо". А после этого замолчали, больше эту тему не поднимали, и создалось впечатление, что россияне это приняли. И также они могут принять факт деоккупации Крыма.

Примут, но объяснять им, почему это произошло, будут уже другие люди. Россияне под звуки "Лебединого озера" услышат сообщение, что "Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. И в связи с резким ухудшением здоровья покинул пост президента России и отбыл на длительное лечение в Китай".

– предположил публицист.

Андрей Пионтковский о том, как россияне воспримут контрнаступление ВСУ на Крым: смотрите видео

По его словам, другие люди, которые будут вместо Путина, будут объяснять с помощью тезисов, которые у них уже давно подготовлены.

"Они будут рассказывать, что "воевали не с Украиной, а со всей машиной НАТО – с миллиардом людей и крупными экономиками, но мы все же спасли свою родину, мы отступили на границы 1991 года и священные рубежи нашей страны защищены", – подчеркнул Андрей Пионтковский. .

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