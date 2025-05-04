Трамп решает все сам: увольнение Волца раскрыло слабые места администрации Белого дома

Майка Уолца уволили с должности советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Пока что его заменит госдеп Марко Рубио, но потом на эту должность президент США может назначить довольно одиозного политика.

Такое мнение 24 Каналу высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что в администрации Трампа есть много пробелов. Поэтому ожидать можно все, что угодно.

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О слабых местах администрации Трампа

По словам директора Центра международных исследований, в администрации Трампа нет четкой координации и коммуникации. Президент США, вероятнее всего, уволил Уолца, ведь был недоволен из-за скандала с чатом Signal, куда тот случайно добавил журналиста.

Сейчас обязанности советника по национальной безопасности временно будет выполнять государственный секретарь США Рубио. Дубовик предположил, что он может и остаться на этой должности.

Интересным лицом в этой истории является Стив Уиткофф. С одной стороны, американские медиа писали, что именно он может заменить Волца. Между тем республиканская газета New York Post раскритиковала его, особенно за поездки в Москву, где он прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры.

Уиткофф действительно много на себя берет – один человек не может одновременно заниматься российско-украинской войной, Ближним Востоком и Ираном. Есть и вопросы к его непрофессионализму. Однако не думаю, что должность Волца его интересует,

– подчеркнул он.

Директор Центра международных исследований подытожил, что от администрации Трампа можно ожидать все, что угодно. Президенту США лучше дать высокие должности бизнесменам и людям, которым он доверяет, а не опытным дипломатам.