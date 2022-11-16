Разбита и завалена телами оккупантов: Гайдай показал, как выглядит освобожденная Макеевка

Недавно Вооруженные Силы Украины освободили Макеевку в Луганской области. Теперь деоккупированное село разбито и завалено телами русских захватчиков.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он обнародовал свежие кадры из освобожденной Макеевки.

Важно Часами обстрелы, а затем штурм, – Гайдай рассказал о стратегии оккупантов на Востоке

Как сейчас выглядит освобожденная Макеевка

Несколько суток назад Силы обороны Украины окончательно освободили от врага Макеевку. И хотя украинских защитников в самом поселке нет – враг, взбешенный поражением, постоянно обстреливает населенный пункт из артиллерии, минометов и танков.

На улицах нет ни живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома. Не уцелела даже вышка сотовой связи.

В центре Макеевки и в разбитых домах до сих пор лежат тела погибших оккупантов, которые являются немыми свидетелями "дутого величия" росармии,

– отметил Гайдай.

Освобожденная Макеевка сегодня / фото Армия INFORM

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