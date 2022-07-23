Кто может заменить Мельника: немецкие СМИ назвали предполагаемого кандидата на должность посла в Берлине

Владимир Зеленский указами от 9 июля уволил ряд украинских послов в разных странах мира. Должность потерял и официальный дипломатический представитель Украины в Германии Андрей Мельник.

По состоянию на 23 июля, кресло посла Украины в Германии после увольнения Мельника до сих пор остается вакантным. По информации немецкого издания RTL, бывшего высшего дипломата нашего государства в Берлине заменит Алексей Макеев .

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Кто вероятно заменит Мельника в должности посла Украины в Германии

В публикации RTL, со ссылкой на анонимные источники, утверждается, что преемник Андрей Мельник в должности посол Украины в Германии уже избран – им вроде бы станет Алексей Макеев. Ожидается, что Министерство иностранных дел ФРГ официально узнает о новом назначении в течение около двух недель .

Что известно об Алексее Макееве

По информации RTL, Макеев находится на дипломатической службе Украины с 1996 года . Среди прочего работал в Берлине и Берне. С 2014 по 2020 год дипломат возглавлял политический отдел Министерства иностранных дел, а сейчас работает специальным уполномоченным по санкциям . По данным немецкого СМИ, Макеев очень хорошо владеет немецким и английским языками.

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Напомним, что бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник за время своей работы в должности с начала полномасштабного вторжения россии неоднократно резко критиковал немецкие власти.

В частности, дипломат открыто упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинских беженцев. Кроме того, он отметил затягивание поставок Берлином БМП Marder Украине. Самым большим скандалом стала реакция Мельника на оскорбление Шольца относительно якобы отказа в визите в Киев президенту ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера – в Бундестаге тогда потребовали официальных извинений.

Кстати, причину увольнения Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии в Офисе Президента никоим образом официально так и не прокомментировали.

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