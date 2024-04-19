"Солнце сильнее облаков": Гуменюк лаконично отреагировала на свое увольнение

Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Она завуалированно прокомментировала кадровые изменения.

Об увольнении пресс-секретаря стало известно сегодня, 19 апреля. Пока не было информации о том, кто заменит Гуменюк на должности. Неизвестно также, чем теперь будет заниматься и сама Гуменюк.

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У Генштабе ВСУ сообщили, что продолжается отбор соответствующего специалиста, который или которая уже вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга.

В фейсбуке Наталья Гуменюк сегодня опубликовала пост, который, вероятно, имеет отсылку к ее увольнению. Хотя в публикации нет никаких прямых упоминаний об этом.

"А солнце все равно сильнее облаков...", – говорится в сообщении Гуменюк.

К публикации бывшая пресс-секретарь добавила соответствующее фото.



В день своего увольнения Гуменюк опубликовала фото солнца и моря / Фото из фейсбука пресс-секретаря

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