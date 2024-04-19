"Солнце сильнее облаков": Гуменюк лаконично отреагировала на свое увольнение
Наталья Гуменюк уволена с должности руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. Она завуалированно прокомментировала кадровые изменения.
Об увольнении пресс-секретаря стало известно сегодня, 19 апреля. Пока не было информации о том, кто заменит Гуменюк на должности. Неизвестно также, чем теперь будет заниматься и сама Гуменюк.
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У Генштабе ВСУ сообщили, что продолжается отбор соответствующего специалиста, который или которая уже вскоре станет "голосом" Сил обороны Юга.
В фейсбуке Наталья Гуменюк сегодня опубликовала пост, который, вероятно, имеет отсылку к ее увольнению. Хотя в публикации нет никаких прямых упоминаний об этом.
"А солнце все равно сильнее облаков...", – говорится в сообщении Гуменюк.
К публикации бывшая пресс-секретарь добавила соответствующее фото.
В день своего увольнения Гуменюк опубликовала фото солнца и моря / Фото из фейсбука пресс-секретаря
Конфликт медийщиков и Гуменюк: что предшествовало увольнению
- 16 апреля Институт массовой информации опубликовал заявление, в котором медийщики жаловались на то, что им запрещали находиться на многих участках на южном фронте.
- Медийщики объяснили, что из-за этого общественность теряет возможность увидеть преступления, совершенные оккупантами. Журналисты требовали уволить Наталью Гуменюк с занимаемой должности.
- На следующий день, 17 апреля, Гуменюк ответила на призывы журналистов и отвергла обвинения медийщиков. Она отметила, что действует в полном соответствии с приказом.