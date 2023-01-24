Никаких "закрытых глаз": у Зеленского прокомментировали увольнение топ-чиновников

24 января Кабмин уволил 5 глав ОВА. Такие кадровые решения Владимира Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства.

Так, один из ключевых приоритетов Украины – это никаких "закрытых глаз". Напомним, что также с должности заместителя руководителя Офиса Президента уволился Кирилл Тимошенко.

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Что говорят у Зеленского об увольнении топ-чиновников

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства.

Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех,

– подчеркнул Подоляк.

Увольнение должностных лиц: все, что известно