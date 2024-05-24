Обвинения в коррупции – формальная причина для увольнений руководства минобороны России, – ISW

В России недавно произошли кадровые изменения в министерстве обороны. Аналитики Института изучения войны считают, что обвинения в коррупции – это формальная причина для них.

В Кремле целенаправленно отстраняют от власти высокопоставленных чиновников минобороны. Обвинения в коррупции, вероятно, является поводом для увольнения, а не настоящей причиной.

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В России кадровые изменения

Кремль устраняет конкретных людей, которые потеряли доверие минобороны. Следственный комитет России объявил 23 мая об аресте заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны России Владимира Вертелецкого.

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере не менее 36 миллионов рублей (около 392 тысяч долларов), а двое фигурантов дела из российской телекоммуникационной отрасли согласились свидетельствовать против него.

Вертелецкого также обвиняют в коррупции и получении крупной взятки. Речь идет об общей сумме ущерба в 70 миллионов рублей (763 тысячи долларов).

Кроме этого, еще пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны России и бывших военных командиров были арестованы по обвинению в коррупции после ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

Российские источники также утверждают, что еще 6 должностных лиц хотят подать в отставку после того, как Сергея Шойгу отстранили с поста главы минобороны России.

Российские ультранационалистические военные блогеры утверждают, что министерство обороны России уволило командующего 20-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. В то же время в ISW не могут подтвердить увольнение Ахмедова.

Заявления о его отставке привлекают внимание, поскольку это будет первое увольнение офицера, который командует российскими войсками в Украине во время этой волны увольнений. Сейчас 20-я ОМСБр сосредоточена на наступательных операциях на Лиманском направлении и не смогла достичь значительных тактических успехов в этом районе во время наступления на Харьковско-Луганской оси зимой-весной 2024 года.

Увольнение, вероятно, могут угрожать значительному количеству российских офицеров.

Увольнение Шойгу повлекло уход приближенных к нему лиц из минобороны России