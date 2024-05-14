Увольнение Шойгу повлекло уход приближенных к нему лиц из минобороны России, – ISW

Российский президент сменил нескольких министров. В частности, и Сергея Шойгу, который занимал должность министра обороны России, поэтому аналитики Института изучения войны проанализировали это решение.

Решение Путина устранить Шойгу из российского минобороны, вероятно, также открыло двери для ухода некоторых компаньонов Шойгу из минобороны. Вероятно, это одно из ожидаемых последствий недавних перестановок в кабинете Путина.

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В минобороны было много друзей Шойгу

Несколько российских милблогеров и инсайдерских источников 13 мая заявили, что два заместителя министра обороны – Руслан Цаликов и Алексей Криворучко – подали Шойгу заявление об отставке. Это произошло за неделю до того, как Путин отстранил Шойгу с должности министра обороны.

Российские милблогеры утверждали, что Цаликов много лет был "правой рукой Шойгу". В частности, руководил поддержкой войск и департаментом информационной политики и информационной борьбы минобороны врага. Криворучко также близок к Шойгу. Он курировал военно-техническое обеспечение, разработку вооружений, спецтехники и выполнение гособоронзаказа.

Российские источники утверждали, что и Цаликов, и Криворучко были вовлечены в коррупционные скандалы, а один милблогер, связанный с ЧВК "Вагнера", отметил, что фронтовые войска непосредственно пострадали от их коррупционных действий. Российские инсайдерские источники утверждали, что власти допросили Цаликова по возможным обвинениям в коррупции в конце апреля.

Кроме этого, с должности сняли бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, также известного близкого соратника Шойгу, по обвинениям в коррупции. Возможно, Цаликов и Криворучко ушли в отставку в надежде получить новые должности вне минобороны, чтобы избежать уголовного преследования по обвинениям, подобным обвинениям Иванова.

Российские инсайдерские источники предположили, что Белоусов, как новый министр обороны, захочет оставить максимум двух – трех чиновников, связанных с Шойгу, в российском минобороны, предполагая, что другие коллеги Шойгу все еще могут уйти в отставку или быть уволены в ближайшие недели.

Один российский милблогер предположил, что Шойгу и его компаньоны были частью якобы "прокитайской" партии в российском минобороны, и предположил, что другие чиновники ведомства, связанные с политикой России в отношении Китая, будут отстранены или подадут в отставку вместе с Шойгу, Ивановым и другими. В то же время ISW не может подтвердить эти предположения.

Вероятно, Путин использовал предусмотренные конституцией отставки министров после своей инаугурации и дальнейшее назначение новых высокопоставленных чиновников как удобный момент для увольнения неэффективных чиновников.

Путин назначил Шойгу на новую должность