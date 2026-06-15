До конца этого года будет проводиться постепенное увольнение военнослужащих, – Минобороны

В Минобороны заявили, что до конца 2026 года начнётся увольнение военнослужащих со службы. Это коснется тех солдат, которые дольше всех воюют и больше всего времени провели на передовой.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Что в Минобороны рассказали об увольнении военных?

В Минобороны сообщили, что по инициативе президента Зеленского до конца 2026 года начнется увольнение военных со службы. Это в первую очередь касается тех, кто дольше всех пробыл в армии и на передовой.

Те, кто воюет дольше всех, те, кто в армии провел больше всего времени, для того, чтобы эти люди также понимали, что они уже выполнили свой долг в этой войне, и они могут ехать домой, проводить время со своими семьями,

– заявили в Минобороны.

Также в Министерстве обороны подчеркнули, что сейчас самая важная цель – это показать военнослужащим, что государство заботится о них, устанавливает четкие сроки службы и денежное обеспечение.

Что еще известно о трансформации Сил обороны?

Минобороны объявило о масштабной трансформации военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками, увеличенные выплаты и гарантии отсрочки после завершения службы.

Реформа также меняет систему переводов, возвращения из СЗЧ и цифровое управление военными процессами.

Предусмотрено три типа контрактов – пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Все они имеют четкие сроки службы, справедливую систему оплаты и возможность получить отсрочку после завершения.