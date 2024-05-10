Военные могут получить освобождение для ухода за больным ребенком: что для этого нужно

Украинские военные имеют право на временное освобождение от служебных обязанностей, если это необходимо для ухода за больным ребенком. Такая норма начала действовать с недавних пор.

Это регулируется изменениями в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Они вступили в силу 3 мая.

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Как получить временное освобождение

Правозащитники рассказали, что согласно новому законодательству, военные могут получить временное освобождение по уходу за больным ребенком до 14 лет. Его предоставляет командование воинской части, где находится человек.

В то же время период, на который дается такое освобождение, составляет не более 14 календарных дней. А для подтверждения этого обстоятельства нужен медицинский документ из больницы, в котором указано, что ваш ребенок нуждается в стационарном лечении.

Обратите внимание, что это не вид отпуска, а временное освобождение от службы. А значит нет ограничений в том, сколько раз в год вы можете его получить. Если есть основания – обязательно должно предоставляться,

– отметили в "Принципе".

Кроме этого, военные продолжают получать денежное обеспечение в течение всего периода ухода за ребенком.

Кто может уволиться со службы

Согласно действующему законодательству, вопросы демобилизации закреплены в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Срок службы для рядовых, сержантов, старшин, младших, старших и высших офицеров во время действия военного положения является таким: