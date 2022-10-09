Теперь официально: Стельмаховка и еще 6 сел в Луганской области освободили от оккупантов – карта

Вооруженные Силы продолжают выгонять врага с территории Украины. Появилась официальная информация о деоккупации села Стельмаховка и других населенных пунктов в Луганской области.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай до обеда 9 октября сообщал, что не может пока подтвердить информацию об освобождении Стельмаховки. Однако уже в 15:00 он официально заявил, что это произошло.

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Где расположена Стельмаховка, которую освободили ВСУ

Село не является большим населенным пунктом, однако его деоккупация достаточно важна. Стельмаховка находится под руководством Коломыйческой сельской общины в Сватовском районе Луганской области.

От города Сватово до этого села всего около 20 километров.



Расстояние от Стельмаховки до Сватового / Фото Google maps

Еще 6 сел в Луганской области, которые деоккупировали ВСУ

По словам Гайдая, первой украинская армия освободила Грековку. Кроме того, удалось выгнать врага из сел:

Новолюбовка;

Невское;

Новоегоровка;

Надежда;

Андреевка.



Грековка и другие освобожденные деревни на карте / Фото Deep State

Все деревни расположены в Сватовском районе Луганской области.

Гайдай также прокомментировал, почему не мог сообщить о деоккупации населенных пунктов.

Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта (Стельмаховки – 24 канал). В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других селах, в которые вошли наши военные,

– отметил глава ОВА.

Он также подчеркнул, что в настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются украинскими властями.

Важность Сватово и освобождения Луганска

Город Сватово является достаточно большим населенным пунктом – в нем до полномасштабного наступления проживало около 16 тысяч человек.

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявлял, что освобождение Сватово откроет путь для Вооруженных Сил к окружению Северодонецка и Лисичанска, что с лета под контролем у захватчиков. Институт по изучению войны сообщал о том, что Россия перебросила в город 1000 вагнеровцев и изо всех сил пытается удержать оборонительные позиции.

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Также Жданов отметил, что из города коллаборанты уже активно эвакуируют свои семьи. Очевидно, они боятся, что украинская армия скоро освободит этот регион.

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