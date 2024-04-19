Вскоре Рада может уволить нескольких министров: нардеп анонсировал "парад отставок"
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что следующая пленарная неделя в Раде будет "кадровая". По его словам, парламент может рассмотреть отставку нескольких министров.
Кроме этого, изменения могут коснуться и ряда других должностей, однако окончательное решение все еще не известно. В то же время нардеп Гончаренко назвал фамилии чиновников, которые, вероятно, уйдут в отставку.
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Очередные кадровые изменения
Ярослав Железняк сообщил, что пленарная неделя 23 – 25 апреля будет включать ряд кадровых перестановок.
Не так громко, как вы того ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию",
– написал нардеп.
Он пояснил, что окончательного решения пока нет, однако вероятно, что парламент вскоре рассмотрит увольнение 3 – 4 министров, среди которых даже два вице-премьера. Также Рада будет голосовать за отставку генпрокурора, однако Железняк не уверен, что это произойдет именно на следующей неделе. Напоследок уволят члена/ов Счетной палаты и, возможно, еще несколько позиций.
Плюс к этому, надо будет сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди тоже имеющихся министров. Хотя не факт, что все назначения состоятся именно на следующей неделе,
– написал Железняк.
Он добавил, что окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому "может перебраться еще". Но точно "какой-то кадровый пакет" будет.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, на следующей неделе, скорее всего, будут такие изменения:
- увольнение Ирины Верещук (вице-премьер-министр – министерка по вопросам реинтеграции ВОТ)
- увольнение Александра Кубракова (министр инфраструктуры)
- расформирование Минкульта и его присоединение куда-то
Также, по словам нардепа, есть вероятность, что в отставку также уйдет министр образования Оксен Лесовой.
Изменения в Офисе президента
- Владимир Зеленский 15 апреля назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса президента Украины.
- Предыдущего заместителя – Андрея Сибигу, уволили 12 апреля. Кабмин назначил его первым заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Заместителем главы МИД до назначения Сибиги был именно Николай Точицкий.
- Кроме этого, в конце марта Владимир Зеленский уволил еще двух заместителей главы Офиса президента. На место Алексея Днепрова и Андрея Смирнова назначили Елену Ковальскую и Ирину Мудрую. Последняя до этого была заместителем министра юстиции Украины.
- Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, изменение советников и помощников Владимира Зеленского связана с оптимизацией штата Офиса Президента. Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти.