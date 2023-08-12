Народный депутат Федор Вениславский назвал территориальные центры комплектования и социальной поддержки главным механизмом, обеспечивающим восполнение тех неизбежных потерь среди военнослужащих, которые несет развязанная Россией война против Украины. Он заметил в эфире телемарафона, что сейчас одновременно уволить руководителей ТЦК на всех уровнях невозможно, передает 24 Канал.

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Что будет с военкоматами в Украине

Член Комитета СНБО заявил, что после чистки в областных ТЦК могут произойти увольнения и на более низких уровнях. Речь идет о районных и городских военкоматах.

Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, которые понимают, что такое жизнь, что такое смерть, и которые вернулись с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения,

– заметил он.

Напомним, недавно Вениславский говорил, что списки претендентов на должности военкомов уже составлены. Кадровые изменения в областных ТЦК должны произойти быстро.

Что сказал Зеленский о руководителях областных военкоматов