Народний депутат Федір Веніславський назвав територіальні центри комплектування та соціальної підтримки головним механізмом, який забезпечує поповнення тих неминучих втрат серед військовослужбовців, які несе розв'язана Росією війна проти України. Він зауважив в етері телемарафону, що нині одночасно звільнити керівників ТЦК на всіх рівнях неможливо, передає 24 Канал.

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Що буде з військкоматами в Україні

Член Комітету РНБО заявив, що після очищення в обласних ТЦК можуть відбутися звільнення й на нижчих рівнях. Мовиться про районні та міські військкомати.

Коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення,

– зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно Веніславський казав, що списки претендентів на посади військкомів вже складені. Кадрові зміни в обласних ТЦК мають швидко відбутися.

Що сказав Зеленський про керівників обласних військкоматів