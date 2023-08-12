Народний депутат Федір Веніславський назвав територіальні центри комплектування та соціальної підтримки головним механізмом, який забезпечує поповнення тих неминучих втрат серед військовослужбовців, які несе розв'язана Росією війна проти України. Він зауважив в етері телемарафону, що нині одночасно звільнити керівників ТЦК на всіх рівнях неможливо, передає 24 Канал.
Читайте також Це стиль Зеленського: чому назріло різке рішення звільнити всіх обласних військкомів
Що буде з військкоматами в Україні
Член Комітету РНБО заявив, що після очищення в обласних ТЦК можуть відбутися звільнення й на нижчих рівнях. Мовиться про районні та міські військкомати.
Коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення,
– зауважив він.
Нагадаємо, нещодавно Веніславський казав, що списки претендентів на посади військкомів вже складені. Кадрові зміни в обласних ТЦК мають швидко відбутися.
Що сказав Зеленський про керівників обласних військкоматів
- Після низки корупційних скандалів навколо начальників певних ТЦК й результатів перевірки військкоматів Володимир Зеленський наказав звільнити всіх обласних військкомів. СБУ перевірить призначення нових керівників.
- Український лідер запропонував замінити таких військкомів ветеранами російсько-української війни, яким можна довіряти. Голова держави також повідомив про відкриття 112 кримінальних проваджень щодо керівників ТЦК.
- Окрім цього президент України висловився щодо долі цих військкомів. За словами лідера, кожен з них понесе справедливу кару. Всі винні працівники ТЦК відправляться до суду. А ті, хто не вчиняв правопорушення, відправляться на фронт, якщо вони прагнуть зберегти звання.