Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу реакцию украинцев на увольнение Залужного. Он отметил, что своим решением Зеленский добровольно уменьшил собственный рейтинг, а потому ни о какой политической гонке речь не идет.
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"У Зеленского на момент принятия этого решения рейтинг доверия был примерно 70%. Теперь отсутствие действий не влияло бы на рейтинг Зеленского, а уволить – гарантированно в минус рейтинга", – отметил Шейтельман.
Поэтому очевидно, что президент так видит, как Верховный Главнокомандующий. По его мнению, увольнение Залужного и назначение взамен Сырского каким-то способом приблизит победу Украины в войне.
Руководство Украины едино в главном
"Думаю, никто не сомневается, что Зеленский, Сырский и Залужный хотят того же – победы Украины. Это на первом месте. Поэтому я не готов поверить, что Зеленский хочет проиграть войну, а потом пойти на второй срок – это бред", – констатировал Шейтельман.
Так, каждый из представителей власти действует в наилучший возможный способ. Если украинцы уже выбрали этих людей, то надо им доверять.
Увольнение Залужного: основное
- Первым об увольнении главнокомандующего ВСУ сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он поблагодарил Залужного и заявил о необходимости перемен.
- Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Президент озвучил перечень изменений, которых ожидает с перестановками в военном руководстве, в частности детальный план действий на 2024 год.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что увольнение Залужного было обусловлено рядом факторов. В частности, речь идет о необходимости пересмотреть тактику действий, чтобы не допустить стагнации на фронте.