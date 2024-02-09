Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал 24 Каналу реакцию украинцев на увольнение Залужного. Он отметил, что своим решением Зеленский добровольно уменьшил собственный рейтинг, а потому ни о какой политической гонке речь не идет.

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"У Зеленского на момент принятия этого решения рейтинг доверия был примерно 70%. Теперь отсутствие действий не влияло бы на рейтинг Зеленского, а уволить – гарантированно в минус рейтинга", – отметил Шейтельман.

Поэтому очевидно, что президент так видит, как Верховный Главнокомандующий. По его мнению, увольнение Залужного и назначение взамен Сырского каким-то способом приблизит победу Украины в войне.

В The Washington Post написали, что Зеленский сделал ставку на Сырского в дальнейшем ведении войны, поскольку тот имеет больше связей с военными США, чем Залужный.

Руководство Украины едино в главном

"Думаю, никто не сомневается, что Зеленский, Сырский и Залужный хотят того же – победы Украины. Это на первом месте. Поэтому я не готов поверить, что Зеленский хочет проиграть войну, а потом пойти на второй срок – это бред", – констатировал Шейтельман.

Так, каждый из представителей власти действует в наилучший возможный способ. Если украинцы уже выбрали этих людей, то надо им доверять.

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