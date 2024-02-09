Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу реакцію українців на звільнення Залужного. Він наголосив, що своїм рішенням Зеленський добровільно зменшив власний рейтинг, а тому про жодні політичні перегони не йдеться.

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"У Зеленського на момент ухвалення цього рішення рейтинг довіри був приблизно 70%. Тепер нічого не робити не впливало б на рейтинг Зеленського, а звільнити – гарантовано в мінус рейтингу", – зазначив Шейтельман.

Тому очевидно, що президент так бачить, як Верховний Головнокомандувач. На його думку, звільнення Залужного й призначення натомість Сирського якимось способом наблизить перемогу України у війні.

У The Washington Post написали, що Зеленський зробив ставку на Сирського в подальшому веденні війни, оскільки той має більше зв'язків із військовими США, ніж Залужний.

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"Думаю, ніхто не сумнівається, що Зеленський, Сирський і Залужний хочуть того самого – перемоги України. Це на першому місці. Тому я не готовий повірити, що Зеленський хоче програти війну, а потім піти на другий строк – це маячня", – констатував Шейтельман.

Так, кожен із представників влади діє в найкращий можливий спосіб. Якщо українці вже обрали цих людей, то треба їм довіряти.

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