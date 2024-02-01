Увольнение Залужного – вопрос времени, – СМИ

Недавно украинские медиа массово распространяли информацию об увольнении Главнокомандующего Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал указ об отставке Валерия Залужного, однако в западных медиа все еще не исключают, что это может произойти. Об этом пишут сразу “Financial Times”, “The Economist”, BBC News Украина.

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Залужному предложили другую должность

"The Economist" отмечает, что увольнение одной из самых популярных фигур в Украине было бы очень противоречивым и стало бы поворотным моментом в конфликте Украины с Россией. Там убеждены, что то, что пока господин Зеленский не объявил о замене генерала не означает, что генералу Залужному ничего не угрожает.

Это может быть просто потому, что его замена еще не определена,

– говорится в материале.

В то же время по информации "The Economist", 29 января Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, и он отказался.

Кроме этого, собеседники FT считают, что Зеленский предложил Залужному новую роль советника по вопросам обороны. Некоторые из них сказали, что Зеленскому неважно, согласится ли Залужный на новое назначение, он все равно будет уволен.

Кто может стать новым Главнокомандующим

Никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

По словам четырех источников непонятно, кто заменит Залужного на посту Главнокомандующего. Возможными кандидатами FT называет командующего Сухопутных войск Украины Александра Сырского и руководителя Главного управления военной разведки Кирилла Буданова, которые являются близкими к Зеленскому.

В то же время источники BBC в военных кругах говорят, что ни Сырский, ни Буданов не хотят занимать место Главнокомандующего и отказались от этого назначения. Собеседники ВВС считают, что увольнение Залужного – это вопрос времени. Там считают, что количество разногласий между Зеленским и Залужным достигло предела.

Нужна перезагрузка

Ситуация на фронте за последнее время не претерпела весомых изменений. Один из собеседников ВВС заявил, что президент считает отставку Залужного необходимой из-за того, что он хочет перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины. Однако сообщений о кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока не поступало.

Также не известно, что именно помешало уволить Залужного сейчас. В западных медиа считают, что могли вмешаться союзники или же возникли проблемы с новым кадровым назначением.

Причины того, что Зеленский считает необходимым уволить Залужного, западные издания видят в том, что Главнокомандующий якобы давил на Зеленского по поводу широкомасштабной мобилизации, они спорили о военной стратегии, а рост популярности Главнокомандующего мог беспокоить ОП.

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