Освобождение защитников "Азовстали" из плена: щемящие кадры умилили сеть

По сети ходят щемящие кадры встречи освобожденных защитников и защитниц "Азовстали". Украинцы благодарят СБУ и Координационный штаб за хлопотный труд по спасению военнослужащих из российского плена.

В субботу, 6 мая, состоялся важный обмен военнопленными. Украина смогла вернуть домой 42 защитника и 3 защитницы "Азовстали". Щемящие кадры увольнения украинских военнослужащих в сети опубликовали пресс-службы ведомств, информирует 24 Канал.

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Как встречали защитников "Азовстали"

В СБУ заявили, что освобождение защитников "Азовстали" из российского плена - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. В сети опубликовали щемящие кадры, как встречали военных.

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– подписали видео в пресс-службе СБУ.

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В Координационном штабе по обращению с военнопленными также опубликовали щемящие кадры встречи украинских Героев. Там сообщили, что многие из них имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас в Украине освобожденные защитники получат всю необходимую помощь, пройдут реабилитацию и получат все социальные выплаты и денежное обеспечение.

Щемящие кадры встречи Герои / Фото Координационного штаба

В сети украинцы умилились от увиденного. Пользователи желали защитникам здоровья и благодарили за увольнение:

"Дай Бог вернуться домой всем защитникам Украины живыми и здоровыми";

"Доземный поклон… Спасибо, что сохранили свои жизни";

"С возвращением домой";

"Деточки, с возвращением! Сердце радуется за вас!";

"Спасибо богу с возвращением, здоровье силы мира и выдержки".

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