Освобождение защитников "Азовстали" из плена: щемящие кадры умилили сеть
По сети ходят щемящие кадры встречи освобожденных защитников и защитниц "Азовстали". Украинцы благодарят СБУ и Координационный штаб за хлопотный труд по спасению военнослужащих из российского плена.
В субботу, 6 мая, состоялся важный обмен военнопленными. Украина смогла вернуть домой 42 защитника и 3 защитницы "Азовстали". Щемящие кадры увольнения украинских военнослужащих в сети опубликовали пресс-службы ведомств, информирует 24 Канал.
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Как встречали защитников "Азовстали"
В СБУ заявили, что освобождение защитников "Азовстали" из российского плена - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. В сети опубликовали щемящие кадры, как встречали военных.
Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!
– подписали видео в пресс-службе СБУ.
Как происходил обмен пленными: смотрите видео
В сети украинцы умилились от увиденного. Пользователи желали защитникам здоровья и благодарили за увольнение:
- "Дай Бог вернуться домой всем защитникам Украины живыми и здоровыми";
- "Доземный поклон… Спасибо, что сохранили свои жизни";
- "С возвращением домой";
- "Деточки, с возвращением! Сердце радуется за вас!";
- "Спасибо богу с возвращением, здоровье силы мира и выдержки".
Обмен военнопленными 6 мая: что известно
- В субботу, 6 мая, прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 45 защитников "Азовстали", среди которых десять военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.
- Россия же вернула трех летчиков воздушно-космических сил. Один из них – Максим Криштоп, попавший в плен еще в марте 2022 года. Ему грозило до 12 лет лишения свободы.
- Из плена в Украину удалось вернуть участника эвакуационной миссии по спасению раненых из "Азовстали". Вертолет, который должен был эвакуировать военнослужащих, сбили оккупанты. К счастью, украинский Герой сумел выжить.