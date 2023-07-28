Кто может уволиться с военной службы в ближайшее время: перечень условий

Более года из-за российского вторжения в Украину продолжается военное положение и вместе с тем общая мобилизация военнообязанных. И более года условия увольнения с военной службы отличаются от тех, что были до 24 февраля 2022 года.

Условия увольнения с военной службы предусмотрении статьей 26 Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Подписанный 18 июля законопроект 8009 расширил список тех граждан, которые могут уволиться с военной службы во время военного положения, пишет 24 Канал.

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Условия для увольнения с военной службы

Этот законопроект предусматривает, что со службы могут уволиться те военнослужащие, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Речь идет о таких родственниках: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Однако кроме этого условия есть и другие, по которым военнослужащие могут уволиться со службы во время действия военного положения. В частности, основаниями для увольнения в период действия военного положения являются:

достижение предельного возраста пребывания на военной службе;

непригодность к военной службе из-за состояния здоровья. В таком случае увольнение возможно на основании заключения ВЛК с исключением из военного учета или с пересмотром через 6–12 месяцев;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

семейные обстоятельства или другие уважительные причины, если военнослужащий не изъявил желания продолжать военную службу. Для такого увольнения нужно подать рапорт с заверенными нотариусом копиями подтверждающих основание документов.

Семейными обстоятельствами или другими уважительными причинами для увольнения со службы, кроме указанного выше, могут быть:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализование государственной политики в сфере охраны здоровья, но которому не установлена инвалидность;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены/супруга, что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

наличие жены или мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены/супруга из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

для военнослужащих-женщин – беременность;

для военнослужащих-женщин – пребывание в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

для одного из супругов, оба из которых проходят военную службу, – наличие ребенка или детей младше 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка или детей младше 18 лет;

пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Что нужно сделать, чтобы уволиться со службы

Отметим, что для увольнения со службы защитники Украины должны подать соответствующий рапорт с заверенными копиями документов, подтверждающих право на это увольнение. Его нужно написать на командира и указать в нем: