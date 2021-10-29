В УЗ рассказали, как будут курсировать поезда после перевода часов на зимнее время

Украина в ночь на 31 октября перейдет в зимнее время. В "Укрзализныци" успокоили пассажиров: время отправления и прибытия на билетах указывается с учетом перевода стрелок часов.

Пресс-служба УЗ напомнила: из-за перехода на зимнее время 31 октября 2021 года в 4 часа по киевскому времени украинцы переведут стрелки часов на час назад.

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Именно поэтому в билетах указали уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

Путешественникам, запланировавшим поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов,

– отметили в УЗ.

Кроме того, пассажиров заверили, что все изменения заранее согласовали с администрациями железных дорог соседних стран.

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