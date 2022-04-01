"Ужас Мариуполя": журнал Guardian Weekly посвятил обложку городу, который уже 5 недель в осаде

На обложке своего апрельского номера британский журнал Guardian Weekly разместил иллюстрацию под названием "Ужас Мариуполя". Мощное изображение не может оставить равнодушным.

Автором щемящей иллюстрации стала художница Маша Фоя. До начала полномасштабного вторжения она проживала в Киеве, а сейчас перебралась на Запад.

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"Ужас Мариуполя" должен увидеть весь мир

В комментарии Guardian Weekly художница призналась, что не может оставаться в стороне ужасов, которые происходят в Украине из-за российского нашествия.

Каждый раз, когда я слышу новые преступления против своего народа, часть меня исчезает. Каждый раз я думаю, что российские оккупанты не могут совершать более позорных поступков, но потом наступает утро, и я узнаю еще более отвратительные вещи,

– подчеркнула Маша Фоя.

Особенно болит история украинского Мариуполя, уже 5 недель в осаде захватчиков. Жители города-мученика оказались в настоящем аду и нуждаются в немедленной эвакуации.

То, что они сделали с Мариуполем… У меня нет слов. Это просто истребление мирных жителей, это нельзя простить. И этот ужас происходит в 21 веке. Но я все равно не сдаюсь, и все мы верим в свою победу, верим в силу нашей страны!

– подытожила украинская иллюстраторка.

Несмотря на гуманитарную катастрофу и разрушение инфраструктуры, Мариуполь героически отбивает нападения значительно превосходящих сил росармии. О страданиях мирных жителей и подвигах отважных военных должен знать весь мир.

Обложка апрельского Guardian Weekly

О военных преступлениях России в Мариуполе свидетельствуют видео самих оккупантов. Те показали, как российский танк прямой наводкой расстреливал жилые дома украинского города.

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