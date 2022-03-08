Ужасные кадры из разрушенного Ирпеня показал германский журналист

Российские оккупанты ведут себя с мирным населением как террористы – это уже очевидно не первый день. Один из показателей этого – город Ирпень на Киевщине.

Насколько разрушен Ирпень от нашествия московской орды – показал в коротком сюжете немецкий журналист. Красивый город возле столицы Украины теперь – в развалинах.

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В видео можно увидеть не только сожженные автомобили, но даже церковь, в которую попали вражеские снаряды:

Заметим, захватчики не позволяют местным жителям эвакуироваться из Ирпеня. На весь мир знаменитым стало фото, как горожане укрывались под мостом от российских обстрелов.

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