Ужасный наезд на рождественский парад в США: число жертв и пострадавших возросло
Источник:AP
В американском штате Висконсин внедорожник въехал в толпу людей, проводивших рождественский парад. В результате инцидента по меньшей мере 5 человек погибли, а более 40 – получили ранения.
Более того, известно, что среди десятков пострадавших есть много детей разного возраста. Власти города Уокешо, где и произошел ужасный наезд на людей, сейчас собирают все данные о жертвах происшествия.
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В то же время сообщается, что большое количество раненых сами смогли прийти в больницы.
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Полиция задержала преступника
Правоохранители сначала информировали, что смогли отыскать внедорожник, на котором ехал злоумышленник. Впоследствии стало известно, что водителя идентифицировали – это 42-летний Кенни Уэллс.
Начальник полиции Вакеша Дэн Томпсон заявил, что преступника задержали, но не рассказал никаких подробностей. По его словам, сейчас идет расследование при поддержке Минюста Висконсина.
В полиции говорят, что преступника удалось задержать / Фото APОбратите внимание! Fox6 ранее писал, что злоумышленнику все же удалось скрыться с места происшествия.
Ужасный наезд на людей в США: коротко
- Инцидент произошел 21 ноября в городе Уокешо примерно в 17:00 по местному времени.
- Красный внедорожник на скорости влетел в людей, проводивших рождественский парад.
- Очевидцы говорят, что наезд на граждан также сопровождался стрельбой.