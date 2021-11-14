Ужасный пожар в больнице Болгарии: пациенты с COVID-19 сгорели заживо

В болгарском городе Сливен в ночь на 14 ноября вспыхнул пожар в отделении, где лечат инфицированных коронавирусом. Жертвами трагедии стали 3 человека.

Пожар вспыхнул около 03:00. На данный момент правоохранители устанавливают причины трагедии.

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Двое пациентов ушли из жизни на месте трагедии. Еще один пострадавший умер в больнице. Медики пытались спасти мужчину, однако ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

Пожар унес жизни более 20 детей

Трагедия у Нигере унесла жизни 25 детей. Все погибшие были в возрасте от 5 до 6 лет.

Еще несколько пострадавших борются за жизнь. Их состояние оценивают как критическое.

По словам очевидцев, с места трагедии вывозили несколько тел. Кроме того, несколько пострадавших детей помещали в автомобили, чтобы доставить в больницу.

Причина пожара пока не установлена.

В то же время уже известно, что огонь вспыхнул в трех достроенных классах из соломы и дерева.

Занятия в школе на данный момент не проводятся. Трагедия шокировала учителей и учеников.

Трагедия произошла в день, когда в Болгарии избирают новый парламент.