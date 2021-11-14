Ужасный пожар в больнице Болгарии: пациенты с COVID-19 сгорели заживо

14 ноября 2021 , 17:40
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Источник:

"Радио Свобода"

В болгарском городе Сливен в ночь на 14 ноября вспыхнул пожар в отделении, где лечат инфицированных коронавирусом. Жертвами трагедии стали 3 человека.

Пожар вспыхнул около 03:00. На данный момент правоохранители устанавливают причины трагедии.

Заметьте На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар

Двое пациентов ушли из жизни на месте трагедии. Еще один пострадавший умер в больнице. Медики пытались спасти мужчину, однако ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

Заметьте! Трагедия произошла в день, когда в Болгарии избирают новый парламент.

Пожар унес жизни более 20 детей 

  • Трагедия у Нигере унесла жизни 25 детей. Все погибшие были в возрасте от 5 до 6 лет.
  • Еще несколько пострадавших борются за жизнь. Их состояние оценивают как критическое.
  • По словам очевидцев, с места трагедии вывозили несколько тел. Кроме того, несколько пострадавших детей помещали в автомобили, чтобы доставить в больницу.
  • Причина пожара пока не установлена.
  • В то же время уже известно, что огонь вспыхнул в трех достроенных классах из соломы и дерева.
  • Занятия в школе на данный момент не проводятся. Трагедия шокировала учителей и учеников.
Автор: Мар'яна Бекало