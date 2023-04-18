Безжалостно били, угрожали трибуналом: украинская спасательница рассказала о году плена

Спасательница из Киевщины Юлия Кацимон рассказала о пленении российских окупантов. Она вспомнила безжалостные действия русских воинов.

Юлия Кацимон – диспетчер пожарной части, жительница села Литвиновка, Дымерской общины Киевщины.

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Женщина попала в плен в марте 2022 года.

С первых дней полномасштабного вторжения Юлия оказывала гуманитарную помощь людям, нуждающимся в этом. Эвакуировала жителей из северных населенных пунктов. Работала до тех пор, пока не попала в плен, где пережила физическую и моральную пытку.

"Ежедневно переводили на безопасную территорию около 1,5 – 2 тысячи человек. В общей сложности было выведено до 15 тысяч человек. Эвакуация продолжалась, пока нас не взяли в плен, 20-го марта", – рассказала Юлия.

Во время плена в отдельной комнате Юлии Кацимон нанесли тяжкие телесные повреждения, избивали безжалостно по телу, лицу, угрожали трибунальным судом от России. На следующий день женщину привели в другое помещение, где находились еще 33 украинских военных.

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Оккупанты предлагали писать обязательства о сотрудничестве с Россией. Сначала пленных привезли в Беларусь, а затем в Брянскую область, в СИЗО. Пытали, обязали говорить о том, что Россия победит, заставляли писать обращение к украинским матерям.

9 апреля Юлия вернулась по обмену из плена. Но ни на день не прекращала помощь нуждающимся.

За смелые и решительные действия, преданность украинскому народу Юлия Кацимон награждена ведомственным знаком отличия ГСЧС "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

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