Безжалостно били, угрожали трибуналом: украинская спасательница рассказала о году плена
Источник:ГСЧС
Спасательница из Киевщины Юлия Кацимон рассказала о пленении российских окупантов. Она вспомнила безжалостные действия русских воинов.
Юлия Кацимон – диспетчер пожарной части, жительница села Литвиновка, Дымерской общины Киевщины.
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Женщина попала в плен в марте 2022 года.
С первых дней полномасштабного вторжения Юлия оказывала гуманитарную помощь людям, нуждающимся в этом. Эвакуировала жителей из северных населенных пунктов. Работала до тех пор, пока не попала в плен, где пережила физическую и моральную пытку.
"Ежедневно переводили на безопасную территорию около 1,5 – 2 тысячи человек. В общей сложности было выведено до 15 тысяч человек. Эвакуация продолжалась, пока нас не взяли в плен, 20-го марта", – рассказала Юлия.
Во время плена в отдельной комнате Юлии Кацимон нанесли тяжкие телесные повреждения, избивали безжалостно по телу, лицу, угрожали трибунальным судом от России. На следующий день женщину привели в другое помещение, где находились еще 33 украинских военных.
Спасительница пробыла в плену больше года
Оккупанты предлагали писать обязательства о сотрудничестве с Россией. Сначала пленных привезли в Беларусь, а затем в Брянскую область, в СИЗО. Пытали, обязали говорить о том, что Россия победит, заставляли писать обращение к украинским матерям.
9 апреля Юлия вернулась по обмену из плена. Но ни на день не прекращала помощь нуждающимся.
За смелые и решительные действия, преданность украинскому народу Юлия Кацимон награждена ведомственным знаком отличия ГСЧС "За отвагу в чрезвычайной ситуации".
Сколько украинских воинов считаются пропавшими без вести
- Пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинских военных х. Об этом сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
- Он добавил, что согласно статистике, обычно около 60 – 65% из пропавших без вести находятся в плену. Остальные, по его словам, могут быть погибшими.