Юлія Кацімон – диспетчерка пожежної частини, жителька села Литвинівка, Димерської громади Київщини.

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Жінка потрапила у полон у березня 2022-го

З перших днів повномасштабного вторгнення Юлія надавала гуманітарну допомогу людям, які цього потребували. Евакуювала мешканців із північних населених пунктів. Працювала до тих пір, поки не потрапила у полон, де пережила фізичні та моральні тортури.

"Щодня переводили на безпечну територію близько 1,5 – 2 тисяч людей. У цілому було виведено до 15 тисяч людей. Евакуація тривала, доки нас не взяли в полон, 20-го березня", – розповіла Юлія.

Під час полону, в окремій кімнаті Юлії Кацімон нанесли тяжкі тілесні ушкодження, били безжально по тілу, обличчю, погрожували трибунальним судом від Росії. Наступного дня жінку привели в інше приміщення, де перебували ще 33 українських військових.

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Окупанти пропонували писати зобов'язання про співпрацю з Росією. Спочатку полонених привезли до Білорусі, а потім до Брянської області, у СІЗО. Катували, зобов'язали говорити про те, що Росія переможе, змушували писати звернення до українських матерів.

9 квітня Юлія повернулася по обміну з полону. Але ні на день не припиняла допомогу тим, хто того потребував.

За сміливі та рішучі дії, відданість українському народу Юлія Кацімон нагороджена відомчою відзнакою ДСНС "За відвагу в надзвичайній ситуації".

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