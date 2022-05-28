Уже 150 городов более чем в 20 странах мира разорвали побратимские отношения с Россией

Города по всему миру массово разрывают побратимские отношения с населенными пунктами России. В более чем 20 государствах этот процесс уже запущен.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что более 150 городов в 20 государствах мира разорвали такие отношения с "собратьями" в России. Многие населенные пункты уже над этим работают.

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Никакого "братства" с российскими городами

Известно, что соглашения о "побратимстве" разорвали города из таких государств: Австралия, Австрия, Великобритания, Дания, Греция, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды.

Еще десятки (городов – 24 канал) – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не может быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией, – отметили в МИД.

Не так давно Союз городов Балтии также ввел санкции против России. Они исключили Санкт-Петербург и Гатчин из своего состава. В то же время украинский город Винница попал в эту организацию.

Цивилизованный мир против России

Развязав полномасштабную войну, Россия ожидала захватить Украину за три дня и значительно усилить свои позиции в мире. Оккупанты серьезно ошиблись : за три месяца с начала вторжения Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 30 тысяч захватчиков, а цивилизованный мир понемногу вводит ограничения и санкции против России.

Конечно, не все идет легко. Особенно ситуация в отношении шестого пакета санкций от Евросоюза , куда должно было войти нефтяное эмбарго, которому сопротивляется Венгрия. Но международное сообщество понемногу "набрасывает петлю" на агрессора.

Недавно в Греции конфисковали танкер с иранской нефтью, шедший под российским флагом. На корабле пытались выкрутиться, сменив флаг, но ничего не удалось.

Китай запретил российским компаниям , имеющим самолеты Boeing и Airbus, летать в своем воздушном пространстве. В мае местные органы власти требовали от авиакомпаний актуализировать собственные досье по самолетам, владельцам, договорам и т.д. Это стандартная процедура, однако россияне ее не прошли.

, имеющим самолеты Boeing и Airbus, летать в своем воздушном пространстве. В мае местные органы власти требовали от авиакомпаний актуализировать собственные досье по самолетам, владельцам, договорам и т.д. Это стандартная процедура, однако россияне ее не прошли. От россиян требовали документальное подтверждение , что импортные самолеты российских перевозчиков были сняты с регистрации за границей. Но случилась "неудача". После санкций кафиры буквально украли иностранные самолеты, которые были у них в лизинге. Поэтому соответствующие документы не смогли подать. Соответственно власти Китая отказали России в полете на таких "птичках".

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